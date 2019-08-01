Момоа поддержал протест на Гавайях
«Аквамен» и звезда «Игры престолов», актер Джейсон Момоа поддержал протест против постройки телескопа на одном из вулканов на Гавайях.
Протестующие перекрывают дорогу к вершине вулкана уже 17 дней.
Момоа поприветствовал присутствующих и сказал, что для него большая честь побыть вместе с ними.
Одетый в гирлянду и корону из зеленых листьев актер принес подношение.
Вершина вулкана считается у местных жителей священной. В свою очередь, астрономы отмечают, что на вершине Мауна-Кеа имеются уникальные условия для изучения космоса.
Ранее Момоа сбрил бороду, чтобы привлечь внимание к загрязнению мирового океана и призвать использовать перерабатываемый алюминий вместо засоряющего мировые воды пластика.