Разбился насмерть популярный видеоблогер
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Видеоблогер и создатель YouTube-канала The King of Random Грант Томпсон, имеющий более 11,5 млн подписчиков, скончался в возрасте 38 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на его родственников.
По данным родственников, блогер отправился путешествовать на параплане, но не вернулся домой. Позднее его тело нашли в Сент-Джордже (штат Юта).
В полиции выяснили, что параплан Томпсона в какой-то момент пропал с радаров.
Известно, что вовремя полета, видеоблогер снимал происходящие на камеру. Сотрудники правоохранительных органов надеются, что благодаря записям удастся восстановить картину случившего.
Ранее сообщалось, что умерла 35-летняя звезда YouTube и Instagram.