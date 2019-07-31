Разбился насмерть популярный видеоблогер

Видеоблогер и создатель YouTube-канала The King of Random Грант Томпсон, имеющий более 11,5 млн подписчиков, скончался в возрасте 38 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на его родственников.

По данным родственников, блогер отправился путешествовать на параплане, но не вернулся домой. Позднее его тело нашли в Сент-Джордже (штат Юта).

В полиции выяснили, что параплан Томпсона в какой-то момент пропал с радаров.

Известно, что вовремя полета, видеоблогер снимал происходящие на камеру. Сотрудники правоохранительных органов надеются, что благодаря записям удастся восстановить картину случившего.

Ранее сообщалось, что умерла 35-летняя звезда YouTube и Instagram.