«Рассказ служанки» продлили

Сериал «Рассказ служанки» решили продлить на четвертый сезон, сообщает Variety.

Отмечается, что в настоящий момент идут съемки третьего сезона сериала.

Ранее в сети появился трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли.

Обзор третьего сезона можно прочитать в материале «Газеты.Ru».