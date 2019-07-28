Сын Алибасова исчез с миллионам
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Продюсер Бали Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни двадцать миллионов. Об этом сообщает издание «7 дней».
Как заверил Алибасов, его сын просто исчез с деньгами.
Продюсер раздосадован таким поведением своего отпрыска и заявил, что тот не дал ему на лекарства «хотя бы 100 рублей».
Алибасов также подверг своего сына критике за то, что тот выложил фото с ним из реанимации.
Продюсер подчеркнул, что молодые готовы на на всем зарабатывать деньги.
«Отец при смерти, а для него это пиар», прокомментировал Алибасов.