Сын Алибасова исчез с миллионам

Продюсер Бали Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни двадцать миллионов. Об этом сообщает издание «7 дней».

Как заверил Алибасов, его сын просто исчез с деньгами.

Продюсер раздосадован таким поведением своего отпрыска и заявил, что тот не дал ему на лекарства «хотя бы 100 рублей».

Алибасов также подверг своего сына критике за то, что тот выложил фото с ним из реанимации.

Продюсер подчеркнул, что молодые готовы на на всем зарабатывать деньги.

«Отец при смерти, а для него это пиар», прокомментировал Алибасов.

Ранее Бари Алибасову пригрозили операцией.