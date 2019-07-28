Сын Алибасова исчез с миллионам

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Кадр из передачи «Привет, Андрей!» с участием Бари Алибасова и Марины Хлебниковой, 22... Кадр из передачи «Привет, Андрей!» с участием Бари Алибасова и Марины Хлебниковой, 22...
Кадр из передачи «Привет, Андрей!» с участием Бари Алибасова и Марины Хлебниковой, 22...
«Россия 1»

Продюсер Бали Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни двадцать миллионов. Об этом сообщает издание «7 дней».

Как заверил Алибасов, его сын просто исчез с деньгами.

Продюсер раздосадован таким поведением своего отпрыска и заявил, что тот не дал ему на лекарства «хотя бы 100 рублей».

Алибасов также подверг своего сына критике за то, что тот выложил фото с ним из реанимации.

Продюсер подчеркнул, что молодые готовы на на всем зарабатывать деньги.

«Отец при смерти, а для него это пиар», прокомментировал Алибасов.

Ранее Бари Алибасову пригрозили операцией.