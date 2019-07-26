Волочкова раскрыла сектантские наклонности Вдовина

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о подробностях семейной жизни с бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

Танцовщица заявила, что ее гражданский супруг в одно время попал в плохую компанию.

Волочкова добавила, что Вдовин не просто начал увлекаться йогой, а попал в самую настоящую секту.

Она отметила, что приложила максимум усилий, чтобы спасти возлюбленного. Однако это не смогло сохранить их и без того разрушающиеся отношения.

Ранее сообщалось, что Волочкова отреагировала на слухи о свадьбе.