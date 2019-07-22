Группу Metallica раскритиковали за исполнение «Группы крови» на русском

Вокалист группы «Кино» Алексей Вишня раскритиковал выступление американской группы Metallica в «Лужниках», где они спели песню «Группа крови» Виктора Цоя, сообщает «360».

Он заявил, что в исполнении этой песни нет ничего сложного.

В то же время Вишня отметил, что ему было приятно услышать, как американские металлисты поют на русском языке.

Ранее сообщалось, что исполнение привело поклонников группы в восторг.

На видео слышно, что зрители в первый момент онемели от неожиданности, но позже припев весь стадион пел вместе с группой.