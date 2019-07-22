«Жила на два дома»: Шнуров обидел Собчак

Российский музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак развернули стихотворный поединок в своих соцсетях.

Звезды обменялись «любезностями» в инстаграме и сочинили друг про друга стихи. Последним очередное творение опубликовал певец, в нем он упрекает ведущую в том, что та якобы «жила на два дома», намекая на ее связь с режиссером Константином Богомоловым.

Изначально вызов бросила Собчак в ответ на обвинения Шнурова в том, что все имеющиеся рифмы она придумывает не сама. Тогда девушка решила доказать свою творческую состоятельность.

Ранее Собчак показала себя в старости.