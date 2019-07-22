Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский получил то, что хотел — почти полную власть на Украине.

«Бойся своих желаний», — предостерег Соловьев.

По итогам обработки половины бюллетеней, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в парламенте.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал итоги досрочных выборов в парламент на Украине.