Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду
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Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский получил то, что хотел — почти полную власть на Украине.
«Бойся своих желаний», — предостерег Соловьев.
По итогам обработки половины бюллетеней, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в парламенте.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал итоги досрочных выборов в парламент на Украине.