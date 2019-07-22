Волочкова отреагировала на слухи о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на сообщения о своей свадьбе. Об этом сообщает StarHit.

По ее словам, информация о том, что она якобы выходит замуж, не соответствует действительности.

«Сплетни иногда бегут впереди меня. Уже столько небылиц и выдумок сочинили», — отметила Волочкова.

При этом она подчеркнула, что с клеветой ей помогают бороться позитив и смех.

Кроме того, она вспомнила певца Николая Баскова, отметив, что они расстались, потому что каждый их пошел «своим путем по дороге творчества».

Ранее Волочкова ответила на обвинения в запое.