Леди Гага устроила вечеринку после скандала

Американская звезда Леди Гага закатила вечеринку в Калифорнии после атаки хейтеров, защищавших Ирину Шейк, сообщает JustJared.com.

По имеющейся информации, поводом для праздника стал запуск ее личного бренда косметики Haus Laboratories.Собственную линию певица задумала еще весной, а в июле анонсировала старт продаж.

Поклонники сразу связали вечеринку со слухами о победе над Ириной Шейк в борьбе за Брэдли Купера, ведь недавно партнеры по фильму «Звезда родилась» съехались.