Умер Джонни Клег

Умер известный южноафриканский музыкант Джонни Клег. Об этом сообщает телеканал eNCA со ссылкой на менеджера исполнителя.

Причиной смерти Клега стал рак поджелудочной железы, который у него диагностировали еще в 2015 году. На момент смерти певцу было 66 лет.

Ранее сообщалось о загадочной смерти голливудского актера Чарльза Левина.