Чеченским артистам запретили выступать без согласования

Минкульт Чечни занялся выявлением местных артистов, которые выступают, не согласовав предварительно свой репертуар с властями.

Соответствующее заявление министра культуры Хож-Бауди Дааева передает телеканал «Грозный».

Отмечается, что минкульт намерен проводить беседы с выступающими, так как считается, что они портят имидж местного населения.

В частности, по мнению ведомства, лица, презентующие свое творчество через YouTube, инстаграм и иные соцсети провоцируют потерю нравственности у молодежи.

Дааев добавил, что «артисты, которые доносят красоту и смысл чеченской культуры до всех уголков мира, – это результат многолетнего труда министерства культуры Чеченской Республики».