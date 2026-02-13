Большинство жителей США, Канады, Франции и Великобритании считают, что третья мировая война начнется в ближайшие пять лет. Об этом пишет издание Politico, проанализировав результаты последнего опроса Public First.

Больше всего этим вопросом обеспокоены респонденты из США (46%) и Великобритании (43%). При этом не менее 30% опрошенных американцев, британцев, французов и канадцев считают вероятным применение ядерного оружия в войне в ближайшие пять лет.

При этом только в Германии опрошенные усомнились в таком развитии событий.

«Изменившееся менее чем за год отношение западной общественности демонстрирует резкий переход к более небезопасному миру, где война считается вероятной, а альянсы нестабильными», — цитирует издание руководителя отдела опросов общественного мнения Public First Себа Райда.

Главам МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что политики из Прибалтики, Германии и Франции вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен раздувают историю про «подготовку» России к третьей мировой войне. По его словам, европейские чиновники даже «не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов».



Ранее Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны.