Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Опрос показал рост ожиданий на Западе скорой мировой войны

Politico: большинство жителей западных стран верят в начало глобальной войны
Laura Rauch/AP

Большинство жителей США, Канады, Франции и Великобритании считают, что третья мировая война начнется в ближайшие пять лет. Об этом пишет издание Politico, проанализировав результаты последнего опроса Public First.

Больше всего этим вопросом обеспокоены респонденты из США (46%) и Великобритании (43%). При этом не менее 30% опрошенных американцев, британцев, французов и канадцев считают вероятным применение ядерного оружия в войне в ближайшие пять лет.

При этом только в Германии опрошенные усомнились в таком развитии событий.

«Изменившееся менее чем за год отношение западной общественности демонстрирует резкий переход к более небезопасному миру, где война считается вероятной, а альянсы нестабильными», — цитирует издание руководителя отдела опросов общественного мнения Public First Себа Райда.

Главам МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что политики из Прибалтики, Германии и Франции вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен раздувают историю про «подготовку» России к третьей мировой войне. По его словам, европейские чиновники даже «не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов».

Ранее Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!