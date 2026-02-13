В Петербурге две школьницы покончили с собой после общения с мошенниками

«Фонтанка»: в Петербурге две девочки погибли после общения с мошенниками

В Петербурге две семиклассницы погибли с разницей в день после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инциденты произошли на улице Лагоды и проспекте Буденного. При изучении телефонов погибших девочек оперативники установили, что перед смертью они контактировали с неизвестными. Следы злоумышленников ведут на Украину.

В одном из случаев следствие вышло на ранее судимого мужчину из Хабаровска, однако выяснилось, что мошенники лишь использовали его паспортные данные. По обоим фактам следственные органы проводят проверку.

До этого у 12-летнего школьника, отдавшего мошенникам деньги родителей, случился нервный срыв. Мальчик перевел аферистам 600 тысяч рублей. Из-за сильного психологического давления со стороны мошенников мальчик очень переживал, сильно похудел и вынужден посещать психолога.

Ранее мошенники довели краснодарскую пенсионерку до инсульта, отобрав жилье.