«Вяльбе вообще насрать на всех»: Губерниев о поддержке российских лыжников на ОИ

Губерниев: Непряевой обидно, что девчонки ее не поддержали
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российской лыжнице Дарье Непряевой не оказали поддержки на Олимпиаде. Его слова передает Sport24.

«Девчонки вообще не поддержали, кроме Белоруковой и родной сестры. Парни еще поддерживают. А Вяльбе насрать на всех, кроме себя самой, барыни-боярыни. Надо справляться с вызовами», — высказался Губерниев.

Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды. Победу в гонке одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерсон, отставшая от победительницы на 46,6 секунды. Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс (+49,7).

Ранее Непряева призналась, что гонка с раздельным стартом на Олимпиаде далась ей тяжело.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!