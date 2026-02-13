Латвия усилит миссию НАТО в Арктике

Латвия примет участие в миссии НАТО «Арктический страж». Об этом сообщили в министерстве обороны страны, передает агентство LETA.

В ведомстве заявили, что миссия укрепит позиции Североатлантического альянса в Арктике и на Крайнем Севере, а также расширит постоянное присутствие военного блока в регионе.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подчеркнул, что Арктика становится все более значимым пространством безопасности, где пересекаются военные, экономические и геополитические интересы.

Отмечается, что балтийская страна готова внести свой вклад в коллективную оборону и тесно сотрудничать с союзниками в арктическом регионе. Форма и объем участия Латвии пока обсуждаются.

В январе газета The Sun писала страны Северной Европы, входящие в Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК) под руководством Великобритании, проведут учения Lion («Лев») в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе в 2026 году. Сотни военнослужащих вместе с кораблями, самолетами и беспилотниками будут развернуты на всем Крайнем Севере «для сдерживания угроз и придания уверенности» альянсу.

Ранее корабли стран Объединенных экспедиционных сил вышли на патруль в Балтийское море.