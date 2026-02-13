Размер шрифта
В заявлении Писториуса об оружии заметили политический сговор с Трампом

Военэксперт Самойлов: ЕС и Трамп вступили в тайный сговор против Зеленского
Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об исчерпании запасов оружия для поставок Украине можно приравнять к попытке оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Западные партнеры, вероятно, вступили в политический сговор с президентом США Дональдом Трампом, стремясь вынудить Киев пойти на уступки, заявил военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.

Слова Писториуса важно объединить также с недавними заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые начали активно заявлять о важности перемирия и диалога с Москвой, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей. По его мнению, это признак объединения ФРГ и Франции, которые начинают подталкивать Киев к необходимому Трампу шагу.

«Трампу сейчас нужен большой позитив. Поэтому Вашингтон напрягает свои рычаги, чтобы заставить Зеленского пойти на уступки, — пояснил Самойлов. — Вероятно, западные партнеры договорились, вступили в политический сговор с Трампом и начали давить на Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки российской стороне».

Однако российскую сторону уступки не устроят, так как для Москвы важно не перемирие, а мир. В первом случае речь идет лишь об откладывании конфликта, а во втором — решение ключевых проблем, которые к нему привели, заключил эксперт.

Напомним, Борис Писториус заявил , что у Германии практически не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине. По его словам, страна достигла предела возможностей в этом вопросе. При этом Писториус подчеркнул, что Германия уже предоставила значительную часть своих резервов в рамках поддержки Киева. До этого страна передавала Украине системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы и многие другие виды вооружений.

Ранее в ФРГ отказались передавать Украине дальнобойные ракеты.
 
