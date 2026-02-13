На Украине рассказали, чем могут закончиться выборы президента

По данным закрытой социологии, действующий президент Украины Владимир Зеленский победил бы бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в первом туре выборов главы государства, но уступил бы ему во втором. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в президентской команде.

Издание отмечает, что второй тур – это прежде всего «борьба не рейтингов, а антирейтингов», а к Зеленскому у избирателей «могло найтись немало различных претензий».

«Хотя посмотрим, как мы разыграем здесь карту [Кирилла] Буданова (глава офиса президента Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.). Он сейчас набирает, забирает электорат и у Залужного, и у Порошенко, и у различных популярных военных», – рассказал источник в президентском окружении.

Он добавил, что сейчас до 30% украинцев «поддержат любой мир, даже на плохих условиях», так как для них «главное – жизнь без «шахедов», ракет и мобилизации». И если выборы будут означать окончание военных действий, то «с большей вероятностью» значительная часть желающих прекращения конфликта украинцев проголосует за Зеленского, отмечает издание, добавляя, что потенциальные конкуренты будут эксплуатировать «плохую мирную сделку» против действующего президента Украины.

19 января Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, по которым Зеленский уступил Залужному и Буданову в рейтинге доверия среди украинцев. Оказалось, что Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Также газета The Washington Post писала, что Залужный является наиболее вероятной альтернативой Зеленскому. Издание сослалось на декабрьский опрос IPSOS, который показал, что Залужного бы поддержало 23% украинцев, а Владимира Зеленского – 20% граждан.

11 февраля газета Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский может анонсировать проведение в стране выборов президента и референдума по мирному соглашению с Россией. Журналисты написали, что и то, и другое может состояться до 15 мая. При этом сам Зеленский заявил, что не знает о таких планах.

