«Смотрим с опасениями»: в Госдуме прокомментировали «план Дмитриева» по связям с США

Депутат Журова: к сообщениям о плане Дмитриева стоит отнестись с осторожностью

К сообщению агентства Bloomberg о том, что Россия якобы предложила США развитие экономического партнерства в разных сферах, включая ядерную энергетику, стоит относиться с осторожностью. Москва не раз предлагала Вашингтону интенсифицировать сотрудничество, но американская сторона не выражала готовности к этому. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы всегда смотрим в эту сторону с определенными опасениями <...> Были попытки неоднократно, но все-таки в итоге в какой-то последний момент Америка не готова была (к экономическому сотрудничеству. — «Газета.Ru»)», — подчеркнула она.

В этой связи, по словам Журовой, к публикации Bloomberg о «плане Дмитриева» стоит относиться с осторожностью.

«Сломя голову бежать не надо и радоваться очень буйно точно не нужно. Я думаю, что мы теперь присматриваемся, а то сначала одно, потом санкции вводят <...> Все сообщения противоречат друг другу», — отметила парламентарий.

Депутат не исключила, что вопросы интенсификации экономического сотрудничества действительно обсуждаются между Россией и Соединенными Штатами в рамках переговорного процесса по Украине, однако, по мнению Журовой, все в конечном счете зависит от реализации инициатив.

К примеру, вопрос о возвращении американского капитала в Россию на льготных условиях не должен противоречить развитию отечественного бизнеса.

«Даже если кто-то в будущем будет возвращаться в Россию, каждого будут смотреть <...> Раньше мы пускали всех: «Добро пожаловать, мы добрые, мы всем рады». Вот я сомневаюсь, что в будущем периоде нашей истории мы будем всем раскрывать объятия дружбы», — подытожила Журова.

12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Кремль якобы выдвинул предложения по широкому экономическому партнерству с администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным агентства, в основе предложения лежит «возвращение России к долларовой системе расчетов, что означало бы ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе».

Кроме того, речь идет о долгосрочных контрактах на модернизацию российского авиапарка с участием американских компаний в производстве, создании совместных предприятий в нефтегазовой сфере, включая добычу нефти и СПГ, в том числе на шельфе и на сложных месторождениях.

Документ, предположительно, затрагивает вопрос предоставления льготных условий для возвращения американского бизнеса на российский рынок.

Вместе с тем, упоминается сотрудничество в ядерной энергетике и в сфере искусственного интеллекта, взаимодействие по стратегическим видам сырья.

Агентство пишет, что на Украине документ называют «пакетом» спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, или «планом Дмитриева».

Ранее экономист оценил перспективы сотрудничества России и США.