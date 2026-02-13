В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и США в Донбассе в рамках «плана Дмитриева

Так называемый «план Дмитриева» по расширению экономического сотрудничества между Россией и США, о котором начали говорить в экспертных кругах, может оказаться правдой, и в его рамках может быть использована свободная экономическая зона на территории Донбасса, о которой ранее говорили американцы. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Я не исключаю, что в рамках подобного плана могут быть построены и эксплуатироваться совместные предприятия России и Соединенных Штатов на территории свободной экономической зоны в Донбассе, связанные с обработкой редкоземельных металлов. Я думаю, что это была бы хорошая лакмусовая бумажка для наших потенциальных партнеров, насколько они действительно готовы отказаться от собственных ошибок недавнего прошлого», — сказал депутат.

При этом он отметил, что существует одно серьезное препятствие для реализации любого плана по расширению экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

«Пока еще не устранено одно очень существенное препятствие для реализации подобного плана, если он будет согласован и предложен к подписанию. Это санкции против России и наших партнеров. Мне кажется, что рано мечтать о каких-то совместных программах, пока сами Штаты не подготовят для этого юридических обоснований. Поэтому перспективы есть, но утром — отмена санкций, вечером — обсуждение совместных предприятий», — заключил Наумов.

Кремль передал администрации Трампа так называемый «план Дмитриева», который включает в себя предложения по расширению экономического сотрудничества. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, будущий документ будет содержать семь направлений, которые в Москве рассматривают как основу для совпадения экономических интересов России и США после возможного соглашения о прекращении войны в Украине.

