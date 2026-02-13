США начали нести потери у берегов Венесуэлы 

CBS: погиб первый солдат, участвовавший в операции США в Карибском бассейне

Погиб американский военнослужащий, участвовавший в операции «Южное копье» по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского бассейна. Об этом сообщил телеканал CBS.

21-летний военнослужащий Чуквуэмеке Э. Офоре проходил службу на на вертолетоносце USS Iwo Jima. Он выпал за борт 7 февраля.

Отмечается, что поиски младшего капрала, длившиеся 72 часа, не дали результата. Он официально был признан погибшим. Обстоятельства, связанные с падением солдата за борт, устанавливаются.

Десантный корабль Iwo Jima известен тем, что именно на него 3 января был доставлен захваченный американским спецназом президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Операция «Южное копье», начатая в 2025 году, — это военная и разведывательная кампания администрации президента США Дональда Трампа, нацеленная на выявление и пресечение деятельности транснациональных преступных морских сетей, прежде всего связанных с незаконным оборотом наркотиков. В результате операции погибли десятки людей, по меньшей мере 39 судов, предположительно перевозивших наркотики, были потоплены в Карибском море и Тихом океане, говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал фото захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на корабле USS Iwo Jima.