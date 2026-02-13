Размер шрифта
Россиянин поссорился с тещей и избил ее табуретом

В Саратовской области мужчина напал на тещу на кухне и избил ее табуретом
Global Look Press

В Новоузенском районе Саратовской области 30-летнего местного жителя осудили за избиение тещи табуретом и угрозы. Об этом сообщает «Саратов 24».

Инцидент произошел на кухне частного дома. По данным следствия, между мужчиной и его тещей вспыхнул конфликт. В ходе ссоры подсудимый схватил деревянный стул и нанес ей несколько ударов женщине.

Спустя час ссора возобновилась — тогда зять схватил родственницу за шею и высказал в ее адрес угрозы. В суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили 250 часов обязательных работ.

До этого в Белгороде мужчина избил тещу из-за упреков о деньгах и безделье. Женщина самостоятельно вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у нее травмы, которые не повлекли вреда ее здоровью. В отношении агрессора возбудили уголовное дело, ему грозит арест на срок до шести месяцев.

Ранее военный избил тещу собачьей миской, надел ей ведро на голову и отделался штрафом.
 
