СМИ рассказали, где может пройти следующий раунд переговоров по Украине

Следующий раунд переговоров между представителями США, России и Украины по урегулированию конфликта на Украине состоится на неделе с 16 по 22 февраля в американском Майами или в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«По словам знакомого с переговорами источника, США, Россия и Украина планируют встретиться снова на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби. И именно там, по мнению американских чиновников, можно будет добиться какого-либо прогресса», – пишет Politico.

При этом издание со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновника пишет, что США «дали ясно понять» Киеву, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности Украины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта. И так как по территориальному вопросу компромисса нет, «мирный процесс застопорился», пишет Politico.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 и 18 февраля в США. Также он отметил, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. Также президент подчеркнул, что конфликт может закончиться в течение нескольких месяцев, «если переговоры будут проходить добросовестно». При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что дата и место следующей встречи еще обсуждаются.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. После этого Зеленский заявил, что следующая встреча может пройти в США.

Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели.