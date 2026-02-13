Размер шрифта
Экс-участник «Дома-2» полгода жил в подъезде, терроризируя соседей голышом

Mash: шоумен из «Дома-2» Иван Синцов полгода жил в подъезде, преследуя жильцов
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Синцова на протяжении шести месяцев проживал в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает Mash.

Местные жители рассказали Telegram-каналу, что шоумен спал на коробках в лестничной клетке, распивал спиртные напитки, устраивал дебоши — в том числе преследовал жильцов в обнаженном виде — и пренебрегал личной гигиеной.

Бывшая девушка экс-звезды в беседе с Mash заявила, что мужчина постепенно привел себя к тому, что начал вести асоциальный образ жизни: по ее словам, он погряз в долгах по микрокредитам и «постепенно скатился на социальное дно».

Иван Синцов — бывший участник реалити-шоу «Дом-2». Он пришел на проект в 2022 году, когда ему был 21 год. Иван родом из Большого Камня и называл себя моделью. Он пытался найти любовь и запомнился зрителям тем, что подарил букет участнице Алине Иордан.

