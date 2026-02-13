Размер шрифта
Общество

Пьяный житель Беслана торопился домой и угнал две машины

В Северной Осетии мужчина за ночь угнал два автомобиля, чтобы добраться домой
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Северной Осетии задержали 29-летнего жителя Беслана, который за одну ночь угнал два автомобиля и попал в ДТП. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Инцидент произошел ночью в Правобережном районе. Пьяный мужчина обнаружил во дворе незапертый ВАЗ-2114 и уехал в сторону Беслана. На объездной дороге машина заглохла. Проезжавший мимо водитель «Лады» решил помочь и взял автомобиль на буксир.

Доехав до автостанции Беслана, угонщик предложил буксировщику поменяться местами, якобы для того, чтобы легче ориентироваться на улицах города. Как только он оказался за рулем исправной «Лады», резко дернул, оборвал трос и скрылся. Через некоторое время беглец зацепил попутную иномарку и сбежал с места ДТП.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток, злоумышленник объяснил свой поступок тем, что очень торопился домой. Возбуждено уголовное дело об угоне, также составлен протокол за нарушение правил дорожного движения.

Ранее пьяный подросток сломал ребра женщине и угнал автомобиль.
 
