МЧС опровергло, что провалившуюся под лед в Сибири девочку удалось найти

МЧС Новосибирск: поиски провалившейся под лед девочки на Оби продолжаются
Dizzy_Studio/Shutterstock

Девочку, провалившуюся под лед в Новосибирской области еще не нашли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«К поисковым работам дополнительно задействовали специалистов Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Спасатели используют аэроботы и суда на воздушной подушке», — сказано в сообщении.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства, поиски усложняют сильное течение и неоднородность льда на реке Обь. Наготове находятся две водолазные группы, рассказали журналистам.

Накануне nsk.kp.ru со ссылкой на очевидцев, писало, что ребенка нашли. Данных, подтверждающих это, корреспонденты не привели.

Инцидент произошел 12 февраля. Местные жители обнаружили тюбинг на льду около ЖК «Венеция-2» в Ленинском районе и вызвали спасателей. Очевидцы рассказали, что на этой «ватрушке» катался ребенок, который затем ушел под воду.

Предварительно, девочка приехала в Новосибирск в гости с родителями. После того как взрослые стали распивать спиртные напитки, она ушла гулять одна без присмотра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ.

Ранее в Астраханской области подросток проломил голову, катаясь на тюбинге.
 
