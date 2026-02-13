Размер шрифта
Бледанс предрекли проблемы с продажей недвижимости в Москве, но не из-за Долиной

Риелтор Юсова назвала 30 млн завышенной ценой для продаваемой квартиры Бледанс
Александр Гальперин/РИА Новости

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», почему Эвелина Бледанс не может уже несколько месяцев продать недвижимость в Москве. Она считает, что телеведущая завысила цену, хотя на самом деле продает не квартиру, а апартаменты.

По данным объявления, Бледанс владеет 2-комнатными апартаментами площадью 43,1 кв.м. за 29,5 млн рублей в ЖК «Царская площадь». Риелтор отметила, что главная проблема артистки кроется как раз в цене объекта.

«В этом же комплексе на вторичке есть жилые квартиры с более низкой ценой за квадратный метр. А апартаменты - это все-таки нежилая недвижимость: как правило, по ним выше коммунальные платежи и налоги, а вопрос с регистрацией долгое время был ограничен (и даже сейчас, по сути, речь идёт только о временном формате). В такой логике рынок обычно воспринимает апартаменты как формат, который должен стоить ниже, чем квартиры. Поэтому, когда апартаменты выставляются по цене, сопоставимой с «квартирной», покупатель закономерно начинает сравнивать и чаще выбирает вариант жилой недвижимости. Отсюда и ощущение, что стоимость у Бледанс все же слегка завышена», — заявила Юлия Юсова.

Также, по мнению риелтора, на спрос влияет отделка апартаментов. Интерьер Бледанс подбирала под себя, поэтому он выполнен в синих тонах. Однако, как отметила Юлия Юсова, большинство покупателей предпочитают нейтральные оттенки.

«В «Царской площади» предложений с более спокойным, понятным дизайном достаточно, поэтому апартаменты с поляризующим интерьером котируются ниже и продаются дольше. Я не делала бы акцент на «эффекте Долиной». Рынок уже адаптировался: покупатели стали гораздо тщательнее проверять документы и продавцов, чаще подключают юристов и выбирают максимально прозрачные схемы расчетов. К тому же, сама Бледанс публично и довольно четко обозначила для чего ей нужны деньги, что, наоборот, снижает градус подозрительности», — рассказала риелтор.

Эвелина Бледанс поделилась в программе «Звезды сошлись», что не может продать квартиру на протяжении трех месяцев. Телеведущая подчеркнула, что ожидала быструю сделку, однако, по ее мнению, на спрос мог повлиять скандал с Ларисой Долиной.

Ранее хирург не нашел следов пластики у Эвелины Бледанс.
 
