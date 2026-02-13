Размер шрифта
Общество

ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину составил 78,5%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 78,5%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно последнему опросу, большинство россиян — 74,8% — одобряют работу главы государства. В то же время 14,6% россиян оценили его работу негативно.

Работу правительства России положительно оценивают 47,5% опрошенных, а не одобряют — 20,9%. При этом, если говорить о доверии к главе кабмина России Михаилу Мишустину, то ему доверяют 58,2% россиян.

ВЦИОМ также ответил, что на в случае, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то 33,8% россиян отдали бы свой голос за «Единую Россию», 10% — за ЛДПР, 9,2% — за КПРФ, 8,4% — за партию «Новые люди», а 5,3% выбрали бы партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Опрос проводился с 2 по 8 февраля апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян старше 18 лет.

Ранее уровень доверия к президенту России составлял 79%, согласно опросу ФОМ в январе.
 
