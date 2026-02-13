Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол РФ предупредил о последствиях милитаризации Японии

Посол Ноздрев: милитаризация Японии повлечет за собой меры со стороны РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Милитаризация Японии повлечет за собой ответные меры не только со стороны России, но и со стороны других стран региона. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

По словам дипломата, курс Японии на увеличение оборонных расходов, взятый при прежних правительствах, все более ускоряется в последнее время.

«Позиция России в части проводимой японскими властями милитаризации однозначно негативная, о чем мы публично и прямо говорим в ходе двусторонних контактов», — сказал посол РФ.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с Россией мирный договор.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!