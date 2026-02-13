Посол РФ предупредил о последствиях милитаризации Японии

Посол Ноздрев: милитаризация Японии повлечет за собой меры со стороны РФ

Милитаризация Японии повлечет за собой ответные меры не только со стороны России, но и со стороны других стран региона. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

По словам дипломата, курс Японии на увеличение оборонных расходов, взятый при прежних правительствах, все более ускоряется в последнее время.

«Позиция России в части проводимой японскими властями милитаризации однозначно негативная, о чем мы публично и прямо говорим в ходе двусторонних контактов», — сказал посол РФ.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с Россией мирный договор.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

