Общество

Стало известно о задержании начальника центра «Э» на Урале

Telegram-канал Челябинский Следком

В Челябинской области сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности РФ задержали начальника центра «Э» в Магнитогорске, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.

«Задержали начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму с дислокацией в Магнитогорске <...> по подозрению в превышении полномочий», — сказано в материале.

Как уточняется, оперативные мероприятия прошли 13 февраля.

Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило по ч. 3 ст. 286 УК РФ. По данным пресс-службы ведомства, весной прошлого года фигурант за деньги незаконно получал доступ к интегрированному банку данных МВД, собирал персональные данные на физическое лицо, а затем передавал их знакомому.

На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД по региону, в свою очередь сообщили, что, если вина сотрудника подтвердится, его уволят. Также он понесет наказание по закону, заключили в ведомстве.

Ранее запорожский чиновник попался на получении крупной взятки.
 
