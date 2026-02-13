43-летняя Дубцова готова родить второго ребенка:«Мы с мужем решили»

Певица Ирина Дубцова призналась, что планирует стать матерью во второй раз

dubtsova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ирина Дубцова, которая в прошлом году открыто заявила о романе с бизнесменом Иваном Петренко, рассказала о готовности стать матерью ещё раз. Ее слова передает «СтарХит».

По словам 43-летней артистки, возраст не является помехой для нового материнства. Она уточнила, что лечащий врач тоже не видит медицинских противопоказаний.

«При нормальной работе организма, приведенной в порядок нервной системе и гормональной тоже — все возможно», — сказала артистка.

Дубцова считает, что ключевым фактором возможного пополнения в семье является внутренняя уверенность женщины и поддержка партнера.

«Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — поделилась она.

Дубцова и Петренко, вместе уже больше года, и на данный момент они воспитывают троих детей: 19-летнего сына Ирины — Артема, а также шестилетнего Мирона и восьмилетнюю Софию — детей ее гражданского мужа.

Ранее стало известно, что книги стали самым популярным подарком на 14 февраля в России.