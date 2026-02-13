Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Культура

43-летняя Дубцова готова родить второго ребенка:«Мы с мужем решили»

Певица Ирина Дубцова призналась, что планирует стать матерью во второй раз
dubtsova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ирина Дубцова, которая в прошлом году открыто заявила о романе с бизнесменом Иваном Петренко, рассказала о готовности стать матерью ещё раз. Ее слова передает «СтарХит».

По словам 43-летней артистки, возраст не является помехой для нового материнства. Она уточнила, что лечащий врач тоже не видит медицинских противопоказаний.

«При нормальной работе организма, приведенной в порядок нервной системе и гормональной тоже — все возможно», — сказала артистка.

Дубцова считает, что ключевым фактором возможного пополнения в семье является внутренняя уверенность женщины и поддержка партнера.

«Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — поделилась она.

Дубцова и Петренко, вместе уже больше года, и на данный момент они воспитывают троих детей: 19-летнего сына Ирины — Артема, а также шестилетнего Мирона и восьмилетнюю Софию — детей ее гражданского мужа.

Ранее стало известно, что книги стали самым популярным подарком на 14 февраля в России.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!