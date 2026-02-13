Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес обратилась к лидеру оппозиции Мачадо

Родригес: Мачадо придется ответить перед Венесуэлой за призывы к интервенции

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо придется ответить перед страной за призывы к военной интервенции. Об этом она заявила в интервью NBC News.

«Что касается ее возвращения в страну, ей придется ответить перед Венесуэлой. Почему она призывала к военной интервенции, почему она призывала к санкциям против Венесуэлы и почему она приветствовала действия, произошедшие в начале января», — сказал Родригес.

17 января президент США Дональд Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич в штате Флорида, заявил, что Вашингтон теперь управляют Венесуэлой.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо.