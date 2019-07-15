Агентом 007 станет темнокожая женщина

Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль суперагента в новом фильме «Джеймс Бонд 25». Об этом сообщает портал «Кинопоиск».

Она сыграет главную роль в новой ленте, однако ей достанется лишь номер 007. Сам герой Бонда останется Бондом.

Отмечается, что такое решение могло быть принято под влиянием одного из соавторов картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими и правозащитными взглядами.

Однако поклонники «Бонда» были разочарованы такими нововведениями.

Актер Дэниэль Крейг с 2006 года является главным лицом серии фильмов про суперагентов британской разведки. Однако несколько лет назад он заявил, что больше не будет исполнять эту роль.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции.