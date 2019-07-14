Людей экстренно эвакуировали с концерта Дженнифер Лопес

Американской певице Дженнифер Лопес пришлось отменить концерт в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке из-за масштабного отключения электричества. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что исполнительница выразила сожаление из-за произошедшего и призналась, что она «расстроена и опустошена». Собой произошел из-за того, что в районе загорелся трансформатор. В этот момент Лопес ждала выхода на сцену. Позднее она рассказала, что всех медленно и спокойно эвакуировали. Она пообещала выступить перед теми, кто купил билет на ее шоу.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества.