Warner Bros. перезапустит «Флинстоунов»

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Кадр из мультсериала «Флинтстоуны» Кадр из мультсериала «Флинтстоуны»
Кадр из мультсериала «Флинтстоуны»
Hanna-Barbera Productions

Коностудия Warner Bros. перезапустит мультсериал «Флинстоуны», сообщает The Hollywood Reporter.

В настоящее время проект находится на ранней стадии подотовки.

Подробности не раскрываются.

Известно лишь, что мультфильм орентирован на взросдую аудиторию.

Ранее сообщалось, что Дэвид Финчер снимет фильм для Netflix.