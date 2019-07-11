Украинскому телеканалу пригрозили ответственностью за показ фильма Стоуна

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу «112 Украина» ответственностью, если он покажет фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины». Об этом он заявил в видеобращении, которое выложил в своем фейсбуке.

По его словам, данный фильм является пропагандистским и его нельзя показывать на территории украинского государства.

«Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые (телемост) и будущие — демонстрацию российского пропагандистского фильма, будет ответственность», — подчеркнул Луценко.

Показ фильма должен пройти по телеканалу «112 Украина» в пятницу, 12 июля.

Согласно телеканалу, пытаясь разобраться в украинском кризисе, Стоун взял интервью у российского лидера Владимира Путина. В ходе беседы они также обсудили инцидент в Керченском проливе.

Ранее Путин рассказал Стоуну о тайне Керченского пролива.