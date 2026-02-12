Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава МИД ФРГ потребовал от стран Центральной Азии соблюдать санкции против России

Глава МИД ФРГ Вадефуль: в Центральной Азии должны соблюдать санкции против России
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Страны Центральной Азии должны поддерживать Евросоюз в соблюдении санкций против России, а также встать на сторону Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед встречей с главами МИД Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, пишет n-tv.

Вадефуль заявил, что Евросоюз ввел масштабные санкции против России, чтобы сдержать ее «военную машину». Но страны Центральной Азии якобы позволяют России обходить европейские ограничения, сказал министр.

«Сегодня я хочу четко заявить: попытки обойти эти санкции поддерживают захватническую войну России и, таким образом, непосредственно угрожают интересам безопасности Европейского Союза», — заявил Вадефуль.

26 января 2026 года Евросоюз утвердил полный запрет на поставки российского газа, который должен заработать с 1 января 2027 года. К 1 марта страны союза должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Также в конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС в годовщину начала СВО планирует принять 20-й пакет санкций против России.

Ранее глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!