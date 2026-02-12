Глава МИД ФРГ потребовал от стран Центральной Азии соблюдать санкции против России

Страны Центральной Азии должны поддерживать Евросоюз в соблюдении санкций против России, а также встать на сторону Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед встречей с главами МИД Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, пишет n-tv.

Вадефуль заявил, что Евросоюз ввел масштабные санкции против России, чтобы сдержать ее «военную машину». Но страны Центральной Азии якобы позволяют России обходить европейские ограничения, сказал министр.

«Сегодня я хочу четко заявить: попытки обойти эти санкции поддерживают захватническую войну России и, таким образом, непосредственно угрожают интересам безопасности Европейского Союза», — заявил Вадефуль.

26 января 2026 года Евросоюз утвердил полный запрет на поставки российского газа, который должен заработать с 1 января 2027 года. К 1 марта страны союза должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Также в конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС в годовщину начала СВО планирует принять 20-й пакет санкций против России.

Ранее глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть.