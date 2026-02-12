Мошенники научились превращать телефоны россиян в банковские карты

Мошенники могут превратить телефоны россиян в личные банковские карты с помощью бесконтактной оплаты NFC. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой.

По данным агентства, на первом этапе мошенники попытаются получить код из СМС, который даст им доступ к порталу «Госуслуги». После этого может последовать звонок якобы от представителей госструктур, в котором жертве сообщат о взломе аккаунта.

Далее аферисты, согласно схеме, просят снять деньги со всех счетов и удалить мобильное приложение банка. Вместо него они предложат установить новое «безопасное» приложение.

После установки этой программы злоумышленники, как правило, просят подойти к банкомату и приложить телефон к считывающему устройству. За счет установки программного обеспечения банкомат будет воспринимать телефон как банковскую карту.

До этого россиян предупредили о мошеннической схеме по блокировке банковских карт. Аферисты начали звонить в банки от имени клиентов и просить заблокировать карты якобы из-за потери телефона. Отмечается, что после блокировки карты аферисты связываются с ее владельцами. В случае игнорирования злоумышленники начинают угрожать семье и обращаться от имени жертвы в службы, включая полицию и МЧС.

Ранее мошенники выдали свои планы массовой атаки на одну категорию россиян.