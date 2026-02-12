В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

МИД Турции: США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке, включая уран

США и Иран готовы согласиться на компромиссы по ядерной сделке, Вашингтон может отозвать требование к Тегерану о полном прекращении обогащения урана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Financial Times.

«Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках», — сказал он.

По словам главы МИД, в настоящее время иранцы осознают необходимость достижения соглашения с американцами. В свою очередь, в Вашингтоне осознают, что у Тегерана «есть свои лимиты».

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

По данным Wall Street Journal, в ходе переговоров с представителями США в Омане власти Ирана обозначили, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

Ранее глава МИД Ирана Арагчи заявил, что для сделки с США необходимо взаимное уважение.