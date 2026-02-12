Посол России рассказал, к чему может привести «Гренландский кризис»

Корчунов: НАТО может усилить присутствие в Арктике из-за спора вокруг Гренландии

Итогом так называемого «Гренландского кризиса» может стать наращивание в Арктике необоснованного военного присутствия НАТО, направленного против КНР и России. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, в данный момент «Гренландский кризис» постепенно стихает.

«Его главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса», — отметил дипломат.

Как он сказал, в том числе это касается нерегиональных государств — членов НАТО, которые не имеют собственных природных ресурсов.

Посол подчеркнул, что Арктика не так давно была зоной низкой напряженности и международного сотрудничества. Но, если ситуация будет развиваться по описанному сценарию, безопасность и стабильность в этом регионе окажутся под угрозой, резюмировал Корчунов.

11 февраля агентство Reuters сообщило, что Североатлантический альянс запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой») для расширения военного присутствия в Арктике.

Ранее в МИД России рассказали, как страна ответит на возможную милитаризацию Гренландии.