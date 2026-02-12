Размер шрифта
В Кирове ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Кирова приостановил прием и отправку воздушных судов
Правительство Кировской области

Временные ограничения ввели в аэропорту Победилово, расположенном в Кирове. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 8:44 мск. В нем говорится, что аэропорт приостановил прием и отправку самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Утром 12 февраля аэропорт в городе Котлас в Архангельской области также приостановил работу. Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сообщила о введении ограничений в 8:03 мск.

До этого еще несколько российских аэропортов прекратили принимать и отправлять самолеты. Речь идет о воздушных гаванях в Ярославле, Калуге, Волгограде и Саратове. В настоящее время объекты в Калуге, Саратове и Волгограде работают в штатном режиме.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что жители страны больше не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений, вводимых в аэропортах в связи с атаками украинских беспилотников.

Ранее в министерстве транспорта России высказались о выплате компенсаций авиакомпаниям из-за введения плана «Ковер».
 
