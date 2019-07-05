Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник. Об этом рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов, передает сайт kp.ru.

26 июня, артист пожаловался на сильную зубную боль. Ему вызвали скорую помощь накануне его выступления в Новороссийске.

По словам Кудряшова, операция уже закончилась и прошла она хорошо. Он подчеркнул, что Шатунова прооперировали из-за воспалительного процесса левой гайморовой пазухи.

Как отмечается, в больнице Москвы певец пробудет еще семь дне, а после — отправится в другую клинику, чтобы удалить больной зуб.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирован Юрий Шатунов.