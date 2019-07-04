Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
Продюсер Бари Алибасов согласился принять участие в передаче «На самом деле» Дмитрия Шепелева.
В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Передача выйдет в эфир 4 июля в 18:50.
Ранее сообщалось, Бари Алибасов прошел еще одно медицинское обследование — побывал у гастроэнтеролога и сделал гастроскопию. По его словам, медики подтвердили ранее поставленный ему диагноз — химический ожог пищевода и желудка.