Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи

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Продюсер Бари Алибасов согласился принять участие в передаче «На самом деле» Дмитрия Шепелева.

В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.

Передача выйдет в эфир 4 июля в 18:50.

Ранее сообщалось, Бари Алибасов прошел еще одно медицинское обследование — побывал у гастроэнтеролога и сделал гастроскопию. По его словам, медики подтвердили ранее поставленный ему диагноз — химический ожог пищевода и желудка.