У Маслякова хотят отсудить КВН

Известный телеведущий Александр Масляков может потерять в суде права на шоу КВН, сообщает Super.ru.

Иск об отзыве прав был подан семьей одного из создателей клуба покойного Сергея Муратова.

Отмечается, что исключительные авторские права на КВН по завещанию перешли его родным.

Семья обратилась в суд по интеллектуальным правам. Теперь суд может отобрать незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Масляков ответил иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб.