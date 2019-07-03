Сотрудниками вокзала сделали внушение после скандала с Пугачевой

Представители ОАО «Российские железные дороги» проинформировали о том, что с руководством и коллективом Рижского вокзала была проведена беседа после инцидента с автомобилем певицы, народной артистки России Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Возмущение пользователей сети вызвала публикация видео произошедшего в фан-группе певицы в соцсетях, где видно, как исполнительницу подвозят прямо ко входу в вагон, после чего личный водитель открывает дверь для Пугачевой, которая без улыбки смотрит по сторонам, прежде чем сесть на поезд.

Как отметили в РЖД, был осуществлен разбор произошедшего.

«С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — говорится в заявлении.

Ранее представители Пугачевой прокомментировали инцидент на Рижском вокзале, когда артистка проехалась по перрону на своем лимузине.