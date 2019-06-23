Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

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Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

«Все пройдет, пройдет и это... но и жизнь проходит!», — написал Меладзе.

По его словам, братские отношения России и Грузия нельзя разрушить «за один день».

Он также добавил, что решил не устраивать «бурных празднований» своего дня рождения из-за ситуации в Грузии.

Ранее сообщалось, что от Грузии потребовали извинений за нападение на депутатов России.