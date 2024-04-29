Овечкин заявил, что гордится «Вашингтоном» после вылета из плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что гордится своей командой после вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадии четвертьфинальной серии Восточной конференции. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Но я горжусь этой командой. Мы пережили много травм, обмены в дедлайн, но мы держались вместе. Это показало характер этой группы игроков. Опыт, который ребята получили в этом году, обязательно поможет им в будущем», — заявил Овечкин.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3-4.

Ранее Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.