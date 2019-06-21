Врачей обвинили в странном состоянии Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи виноваты в том, что Бари Алибасов никогда не будет таким, как прежде. Об этом он написал в инстаграме, передает teleprogramma.pro.

По мнению Разина, Алибасов больше никогда не будет в том состоянии, в котором мы его знают, как продюсера и как шоумена.

«Он был величайшим продюсером», — добавил Разин.

Как отмечается, он говорил об Алибасове в прошедшем времени и выразил надежду на том, что семья продюсера сделает все, чтобы «он достойно прожил оставшуюся жизнь».

В настоящее время этот пост на странице Разина уже удален.

Ранее стало известно, что к дому Алибасова срочно вызваны два наряда полиции.