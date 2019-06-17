Алибасову кажется, что он в Чечне в лихие 90-е

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что он до сих пор не может понять, в каком времени находится, передает ФАН.

По его словам, сознание Алибасова постоянно «прыгает» во времени.

«То ему кажется, что он оказался в больнице после авиакатастрофы, в которую попадала группа «На-на». То ему кажется, что они поехали во время Второй чеченской кампании в Чечню, то ему кажется, что они в Косово и оказались в больнице там», — пояснил Алибасов-младший.

Ранее в НИИ им. Склифосовского опровергли выписку продюсера Бари Алибасова.