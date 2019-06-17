У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата нашла договор аренды у киноконцерна «Мосфильм» в несуществующей валюте, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В договоре аренды «Мосфильма» и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Договор на аренду земельного участка заключен в 1996 году. ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах. после этого ее заменил евро.

Отмечается, что по данным на 31 декабря 1998 года, курс ЭКЮ был равен 24,22 рубля. Таким образом получается, размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.